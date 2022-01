Während sich Sabrina und Alexander Restle über ihre 3230 Gramm schwere und 52 Zentimeter große Tochter freuen, freut sich das Klinikum über einen erneuten Geburtenrekord. Insgesamt haben dort im vergangenen Jahr 1004 Kinder das Licht der Welt erblickt, davon 479 Mädchen und 525 Jungen. Außerdem gab es zwei Zwillingsgeburten.

Mehr als 1000 Babys 2021

„Wir freuen uns sehr für die junge Familie. Auch freuen wir uns, dass unser geburtshilfliches Angebot so gut angenommen wird und wir in diesem Jahr sogar über 1000 Babys zur Welt bringen konnten“, wird der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Abdulnaser Shtian, in einer Pressemitteilung der Klinik zitiert.

Der Babyboom geht weiter

Der neue Geburtenrekord übertrifft die Geburten vom Jahr 2020, als es 983 Babys waren und auch von 2019, als es 960 Babys waren. Der Babyboom geht also weiter.

Beim Thema Geburtsgewicht haben die Jungs die Nase vorn: 7,6 Prozent der Jungen waren schwerer als 4000 Gramm, bei den Mädchen waren es nur 3,9 Prozent. Lia ist mit ihrem Gewicht von 3230 Gramm in der Gewichtsgruppe, die im Tuttlinger Kreißsaal statistisch am häufigsten vorkommt.

30 Prozent kamen per Kaiserschnitt

In der zertifiziert babyfreundlichen Geburtsklinik am Klinikum Landkreis Tuttlingen, wo Wert auf eine möglichst natürliche Geburt und einen guten Stillstart gelegt wird, wurden außerdem rund 70 Prozent der Kinder natürlich geboren und rund 30 Prozent kamen per Kaiserschnitt zur Welt.

Villingen-Schwenningen Neujahrsbaby ist aus Villingen und erblickt um 10.12 Uhr das Licht der Welt Das könnte Sie auch interessieren

Die Besuchsregeln in Zeiten von Corona haben viele Eltern besorgt auf die Geburt ihres Kindes blicken lassen. Aktuell ist es am Klinikum Landkreis Tuttlingen weiterhin für die Partner erlaubt, bei der Geburt ihres Kindes dabei zu sein – auch bei einem Kaiserschnitt. Auf der Wochenstation dürfen die Väter nach Absprache mit dem Pflegepersonal und mit negativem Test besuchen.