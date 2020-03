Das Landratsamt Tuttlingen teilt hat seit Freitag die ersten drei bestätigten Coronavirus-Infektionen. Alle drei Fälle konnten laut Landratsamt bereits durch Labornachweise Tuttlingen als gesichert bestätigt werden.

Die erkrankten Personen wohnen in Tuttlingen und Spaichingen. Zwei von ihnen haben sich möglicherweise beim Skifahren in Südtirol und in Österreich infiziert. Die dritte Person hat sich möglicherweise während ihrer Teilnahme an einem Kongress in Österreich angesteckt. Alle drei Personen würden bislang lediglich leichte grippale Symptome aufweisen.

Das Gesundheitsamt habe umgehend eine häusliche Quarantäne veranlasst und mit der Ermittlung der Kontaktpersonen begonnen. Die betroffenen Personen haben laut Pressemitteilung alle verantwortlich gehandelt und bereits im Vorfeld ihre Kontakte eingeschränkt und keine Veranstaltungen besucht.

„Hiervon unabhängig wird nach wie vor allen Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, Sozialkontakte, die nicht zwingend erforderlich sind, zu vermeiden und auf die Händehygiene und Hustenetikette zu achten“, teilt das Landratsamt in diesem Zusammenhang mit. Besuche von besonders gefährdeten Menschen (hohes Alter, chronische Erkrankungen, etc.) sollten auf ein Mindestmaß beschränkt werden, die Kliniken und Alten- und Pflegeheime haben hierzu auch Regelungen getroffen.

Service-Hotline ist auch am Wochenende erreichbar

Um aktuell wichtige Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt eine Service-Hotline eingerichtet. Diese Hotline ist auch an diesem Wochenende, 14. und 15. März, zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr geschaltet sowie an Werktagen zwischen 8 bis 16 Uhr. Die Telefonnummer lautet: 07461/9269999.