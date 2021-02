Am vergangenen Donnerstagabend kam es in Friedenweiler in einer privaten Werkstatt zu einer Zusammenkunft von vier Haushalten. Die Verantwortlichen unterließen es laut Mitteilung der Polizei, die bestehenden Hygienevorschriften einzuhalten, indem sie den geforderten Mindestabstand nicht einhielten und auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichteten.

In Titisee-Neustadt wurde am späten Samstagabend eine Feier von sieben Jugendlichen aufgelöst. Sie hatten sich in einer privaten Garage getroffen.