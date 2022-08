Alles ging blitzschnell: Am Mittwoch, 3. August, gegen 03.20 Uhr brachen zwei bisher Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Seestraße in Titisee ein. Die Einbrecher durchschlugen dafür mit einem vorher entwendeten Gabelstapler die Schaufensterscheibe des Ladengeschäfts.

Unbekannte flüchten mit Kleinwagen

Dadurch gelangten die Unbekannten in die Warenauslage hinter dem Fenster. Ob etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einem ebenfalls entwendeten, blauen Kleinwagen.

Nach jetzigem Kenntnisstand trugen die unbekannten Täter dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882 2880 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.