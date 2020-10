Die Infektionen sind männlichen und weiblichen Jugendlichen in drei Klassen zuzuordnen. Bürgermeisterin Meike Folkerts betonte dabei am Montag auf Anfrage den großen Einzugsbereich der Realschule, an der im vergangenen Schuljahr 565 Schüler unterrichtet wurden. „Rund die Hälfte der Schüler sind Auswärtige“, sagt Lothar Willmann, der in der Stadtverwaltung für Schulen und Kindergärten zuständig ist. Die Schüler wohnen im gesamten Hochschwarzwald: von Feldberg über Hinterzarten bis Breitnau.

Wie Bürgermeisterin Meike Folkerts am Sonntagabend in einer E-Mail mitteilte, werde der Unterricht sämtlicher Klassen der Realschule organisatorisch voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 7. Oktober, auf Fernunterricht umgestellt werden müssen. Die Realschule halte selbstverständlich eine Notbetreuung ab Montag vor. Nur gesunde Kinder ohne Krankheitssymptome und Kinder, die nicht unter Quarantäne stehen, können in die Notfallbetreuung kommen.

Diese Maßnahme sei durch das staatliche Schulamt in Absprache mit dem Schulträger und dem Elternbeirat getroffen worden.

Am Montagvormittag gab es zum Infektionsgeschehen keinen neuen Sachstand der Kommune.