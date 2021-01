Nach momentanem Stand der Ermittlungen hatte sich in der Hauptstraße, in einem leerstehenden Wohn- und Geschäftshaus, ein im Keller befindlicher Schutthaufen entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung zog sich eine Bewohnerin eines angrenzenden Nachbarhauses leichte Rauchgasverletzungen zu und musste laut Mitteilung der Polizei durch das DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, sodass eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Der entstandene Schaden blieb durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gering.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651/ 93360 zu melden.