Unter Vorhalt einer Schusswaffe haben drei Männer am Dienstag, 31. Januar, gegen 20.15 Uhr, eine Tankstelle überfallen und dabei Zigaretten erbeuten. Die Verkäuferin blieb bei der Tat laut Polizei körperlich unverletzt.

Bereits fünf Tage zuvor wurde eine Tankstelle in Breitnau, Oberhöllsteig, überfallen. An dieser Tat waren ebenfalls drei Männer beteiligt. Dort wurde laut Polizei der Angestellte mit einem Messer bedroht und gezwungen, die Kasse zu öffnen. Ein weiterer Mann habe Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus der Kasse entnommen und der Dritte mehrere Zigarettenschachteln aus der Auslage mitgenommen.

Zwei Verdächtige werden festgenommen

Die Ermittlungsbehörden gehen von einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Auch aufgrund von Erkenntnissen aus dieser Tat wurden noch am Abend des 31. Januar zwei tatverdächtige Personen im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen. Nach einem namentlich bekannten mutmaßlichen dritten Täter wird noch gefahndet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurden beim Amtsgericht Freiburg am Mittwoch, 1. Februar, Haftbefehle erlassen und auch in Vollzug gesetzt. Gegenüber der Richterin machte ein Täter Angaben.

Die Ermittlungen zu beiden Taten führt die Kriminalpolizei Freiburg. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Nummer 0761/8822880 zu melden