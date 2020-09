von sk

Am frühen Sonntagmorgen sind bei einer Schlägerei in Titisee-Neustadt drei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei war es vor einem Musiklokal in der Hauptstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 23-jährigen Frau und einem 27-jährigen Mann gekommen, woraufhin die Frau dem Mann mit einem Gegenstand ins Gesicht schlug.

Weitere Wortgefechte

Danach begaben sich die beiden Streitparteien vor das Lokal, um ihren Disput dort fortzusetzen. Nach einem weiteren kurzen Wortgefecht kam es zu weiteren Körperverletzungen unter den Gästen. Ein Gast musste nach der körperlichen Auseinandersetzung in mit einer Platzwunde durch das Rote Kreuz zur ambulanten Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat nun die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Sollten Besucher der Gaststätte sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Nummer 07651/9 33 60 zu melden.