Der Reisebus streifte am Samstag, gegen 14.18 Uhr, beim Einfahren in die Seestraße ein Verkehrsschild und beschädigte dieses erheblich. Im Anschluss fuhr der Busfahrer mit seinem Fahrzeug weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Nummer 07651/93360 entgegen.