In den vergangenen Tagen wurden wieder vermehrt ältere Bürger von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert. Am anderen Ende der Leitung war jeweils ein Mann, der sich als Polizeibeamter des örtlichen Polizeireviers ausgab. Den Angerufenen fiel laut Mitteilung der Polizei der Betrug innerhalb des Gesprächsverlaufes auf und sie beendeten daraufhin das Gespräch.

Hierzu gibt die Polizei folgende Tipps: „Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los.“

Auflegen sollte man auch, wenn jemand nach persönlichen Daten oder finanziellen Verhältnissen fragt, die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen fordert oder einen Übergabekontakt zu dritten Personen knüpfen will.