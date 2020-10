Nach Angaben der Polizei befuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße von Langenordnach nach Waldau. Hierbei übersah er einen in die gleiche Richtung fahrenden 51-jährigen Radfahrer und streifte diesen mit seinem Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte daraufhin in den Straßengraben und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich anschließend selbstständig in eine nahe gelegene Klinik.