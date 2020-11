Wie die Polizei mitteilt, streifte die 79-jährige Fahrerin am Mittwoch gegen 9.54 Uhr beim Ausfahren des Parkplatzes „Altes Krankenhaus“ in die Friedhofstraße ein geparktes Auto und beschädigte dieses hierbei nicht unerheblich. Im Anschluss fuhr die Frau mit ihrem Auto weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Eine aufmerksame Passantin beobachtete den Unfallhergang und meldete den Sachverhalt anschließend bei der Polizei. Die Unfallverursacherin wird sich nun wegen der begangenen Unfallflucht verantworten müssen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.