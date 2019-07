Bereits zum fünften Mal wird an der Hochfirstschanze in Neustadt der spektakuläre Red Bull Lauf am kommenden Samstag, 20. Juli, durchgeführt. Er zählt als härtester 400-Meter-Lauf der Welt.

Vom Auslauf der Skischanze bis ganz hinauf müssen über 140 Höhenmeter bezwungen werden und dies bei einer Steigung von bis zu 35 Grad. Nun stellen sich am Samstag wieder Profisportler und Freizeit-Athleten dieser besonderen physischen und psychischen Herausforderung. „Neben einer gewissen Grundausdauer hilft bei diesem Wettkampf vor allem eine ausgeprägte Leidensfähigkeit“, erklärt der Extremsportler Toni Palzer. Auch in diesem Jahr wird der Bergsteiger erneut mit dabei sein. Sein Ziel ist es, im Schwarzwald den Gesamtsieg zu holen. „Red Bull 400 ist für mich als Skibergsteiger das optimale Training im Sommer. Die Konkurrenz in Titisee-Neustadt ist gewohnt stark. Ich muss alles rausholen, um dieses Jahr an meine Erfolge anknüpfen zu können“, so Palzer. Ob der Weltmeister Ahmet Arslan mit dabei ist, wird sich zeigen. Nicht nur die Newcomer werden sehen, dass der Schanzenlauf an das Limit eines jeden Teilnehmers geht. In der diesjährigen Startliste befinden sich Namen wie Toni Palzer (Skibergsteiger), Carolin Hingst (Stabhochspringerin) und Linda Mutschlechner (Fitness-Bloggerin). Linda geht zum zweiten Mal an den Start, mit einer gehörigen Portion Respekt, schreibt sie in sozialen Netzwerken.

400 Meter steil bergauf und dies auf einer Distanz von 140 Höhenmeter ist eine absolute körperliche Herausforderung, dabei wird der Körper an seine absolute Belastungsgrenze kommen. Dieser ultimative Test – der meist nur auf allen Vieren zu bewältigen ist – entspricht einem Aufstieg in einem 40 stöckigen Gebäude, allerdings steil bergauf.

Gestartet werden kann in mehreren Disziplinen. Es kann in den Disziplinen Full Distance Männer (400 Meter), Full Distance Frauen (400 Meter), 4 x 100 Meter Staffel Firefighters (Feuerwehren), 4 x 100 Meter Staffel Männer und 4 x 100 Meter Staffel Mixed (mindestens zwei Frauen) angetreten werden.

Erwartet werden bis zu 1800 Teilnehmer für diesen einzigartigen Berglauf. Den Sieger erwartet ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro.

Start ist am kommenden Samstag, 20. Juli, um 14 Uhr, die Finalläufe beginnen um 18.45 Uhr.