Ein Autofahrer hatte sein Auto an einem Kreuzungsbereich in der Schwarzwaldstraße abgestellt, um an einer Unfallstelle zu helfen. Der hinter ihm fahrende 71-jährige Fahrzeuglenker übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne das anhaltende Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro