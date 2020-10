Die Frau befuhr befuhr mit ihrem Auto die Ringstraße in Richtung Hochkreuzung in Titisee-Neustadt. Aus Unachtsamkeit fuhr sie auf ein verkehrsbedingt vor ihr bremsendes Auto einer 29-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde keine der Unfallbeteiligten verletzt, jedoch entstand ein Schaden von 5000 Euro an den Fahrzeugen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0765193360 zu melden.