Wenn das kein Grund zum Feiern ist. In Tennenbronn wird am Wochenende, 3. und 4. September, mit einem Dorffest der Zusammenschluss von Evangelisch und Katholisch Tennenbronn vor 100 Jahren gefeiert. Gefeiert wird in der gesamten Dorfmitte mit viel Musik und Unterhaltung. Und einem Wettbewerb der Bürgervereinigungen. Es ist das erste Tennenbronner Dorffest seit 2016.

Los geht es am Samstag, 3. September, ab 17 Uhr mit dem Fassanstich und der musikalischen Unterhaltung durch den Musikverein Harmonie. Ab 19.30 Uhr heizt die Guggenmusik „Alcaputti“ den Festgästen ordentlich ein, bevor ab 20 Uhr die Partyband „Hautnah“ mit ihrem breiten Repertoire, das von Schlager über Volksmusik und Oldies bis zu deutschen und internationalen Rock-Hits reicht, jeden Musikgeschmack treffen und das Stimmungsbarometer noch weiter in die Höhe treiben wird.

Der Sonntag, 4. September, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Ab 11.30 Uhr spielen die „Badner-Buebe“ zum Frühschoppen.

Ab 14 Uhr beginnt auf der Showbühne, die auf dem Dorfplatz steht und auf der Tage zuvor noch die Bands des Metalackers abgerockt haben, das bunte Unterhaltungsprogramm. Angekündigt sind Darbietungen des Kindergartens „Maria Königin“ sowie der Leistungsriege und der Artistikgruppe des TSV Lauterbach.

Höhepunkt am Sonntag wird ab 15 Uhr der Wettbewerb der vier Bürgervereinigungen, die sich im Holzsägen messen. Um 16.30 Uhr spielen „InAChord“, eine aus Tennenbronner Musikern bestehende Formation, die Cover-Songs aus der jüngeren Rock- und Popgeschichte spielen.

Das Showprogramm auf der Dorfplatzbühne ist nur eines der vielen Angebote beim Dorffest. Gefeiert wir in der gesamten Dorfmitte, die Hauptstraße wird oberhalb des Rathauses bis in die Kurve beim Gasthaus „Adler“ zur Festmeile.

Dort werden zwei Dutzend Tennenbronner Vereine ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot servieren. Neben der obligatorischen Grill- und Currywurst und Pommes gibt es beispielsweise Pizza, Crepes süß und salzig, Hot Dogs, asiatische Gerichte, Waffeln, geräucherte Bratwürste, Schweinebraten (nur am Sonntag) und Zuckerwatte. Auch eine reiche Auswahl an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sorgt dafür, dass die Besucher keinen Durst leiden müssen.

In der Festmeile bieten einige Vereine auch Spaß beim Tischkickern oder an der Schießbude an. Für Kinder gibt es eine Spielstraße.

Spannend wird es dann am Sonntag, wenn ab 17 Uhr die Preise der großen Tombola verlost werden. Der Förderverein für die neue Sport- und Festhalle hat die Tombola organisiert und wertvolle Sachpreise zusammengetragen. Als Hauptpreis winkt eine dreitägige Reise nach Hamburg, inklusive Musicalbesuch. Weitere Preise sind ein Wochenende im Europa-Park in Rust und eine Ballonfahrt. Lose für je einen Euro gibt es bei Tennenbronner Vereinen und an einigen Ständen auf dem Dorffest. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt der Ausstattung für die Vereine in der neuen Sport- und Festhalle zugute.