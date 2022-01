St. Georgen vor 1 Stunde

Wie soll der künftige Marktplatz in St. Georgen aussehen? Über 500 Menschen haben schon abgestimmt – alle anderen haben noch bis Freitag Zeit

Der Marktplatz in St. Georgen wird in Zukunft soll umgestaltet werden. Das steht fest, aber die Frage ist noch: Wie? Darüber können die Bürger noch bis Freitag per App oder im Rathaus abstimmen.