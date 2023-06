Ein Treffen des Vereins Fiat 850 in St. Georgen beginnt am Donnerstag, 1. Juni, im Hotel „Federwerk“. Die Anfahrt der Teilnehmer erfolgt als Sternfahrt, es werden 43 Fahrzeuge und 75 Personen teilnehmen. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer reisen an aus der Schweiz, Holland, Südtirol und aus den unterschiedlichsten Bundesländern Deutschlands, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Niedersachsen und natürlich Baden-Württemberg.

Am Freitag und Samstag finden Ausfahrten über 200 Kilometer statt. Die Mittagspause wird am Freitag gegen 13 Uhr in der „Hexenlochmühle“ und am Samstag gegen 12 Uhr im Gasthof „Sternen“ in Ottenhöfen verbracht. Die Fahrzeuge können von Interessierten am Freitag, 2. Juni, ab 16 Uhr auf dem Museumsparkplatz hinter dem Hotel „Federwerk“ angeschaut werden.

Den Verein Fiat 850 gibt es eigentlich schon seit 1990, damals gab es noch eine lose Vereinigung von Fahrern und Fahrerinnen des Fiat 850 Spider und nur vereinzelte Coupés und Berlinas in den Reihen der Oben-Ohne-Fahrer. Vor 15 Jahren wurde beschlossen, die lose Vereinigung in einen eingetragenen Verein umzuwandeln. Zum einen wollten die Clubmitglieder der wachsenden Zahl an Interessenten mit Nicht-Spidern gerecht werden und sich zukünftig noch intensiver der Erhaltung des Fiat Typ 850 widmen. Die Gründung erfolgte im Januar 2008. Vom Start weg sind es seit der Gründung des Vereins 76 Mitglieder. Aktuell zählt der Verein 254 Mitglieder aus Deutschland, Schweiz, Südtirol, Österreich, Holland und der Slowakei, mit ständig wachsender Tendenz, heißt es in der Mitteilung.