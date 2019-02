von Sabine Naiemi

Schwarzwald-Baar – Das Freundschaftstreffen der Urviecher-Zunft aus Bad Dürrheim zu deren 40-jährigen Bestehen brachte den ganzen Schwarzwald auf die Beine.

Bad Dürrheim 40 Jahre Urviecher-Zunft Bad Dürrheim: Videos von den Umzügen beim Narrentreffen Das könnte Sie auch interessieren

Die Narren feierten ein ausgelassenes, aber rundum friedliches Wochenende.

Der Narrenrat aus Mundelfingen ist mit dem fußbetriebenen Riesenrad immer eine schwungvolle Attraktion. | Bild: Naiemi, Sabine

Bad Dürrheim wurde regelrecht überrannt. Das Narrendorf kam hervorragend an. Narren und Besucher waren bestens gelaunt. Beim Samstagsumzug nahmen 38 Zünfte teil, am Sonntag waren es 59 Gruppen, die Kirche war am Morgen bei der Narrenmesse bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Damen von der Garde der Narrenzunft Brigachtal geben ein bezauberndes Bild ab. | Bild: Naiemi, Sabine

Bilder

Bad Dürrheim Bilder vom Narrentreffen der Urviecher-Zunft Bad Dürrheim: Großer Festumzug (5) Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim Bilder vom Narrentreffen der Urviecher-Zunft Bad Dürrheim: Großer Festumzug (3) Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim Bilder vom Narrentreffen der Urviecher-Zunft Bad Dürrheim: Großer Festumzug (4) Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim Bilder vom Narrentreffen der Urviecher-Zunft Bad Dürrheim: Großer Festumzug (2) Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim Bilder vom Narrentreffen der Urviecher-Zunft Bad Dürrheim: Großer Festumzug (1) Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim Bilder vom Narrentreffen der Urviecher-Zunft: Narrenmesse und Zunftmeisterempfang Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim Narrentreffen der Urviecher-Zunft: Bilder vom Eröffnungsumzug (2) Das könnte Sie auch interessieren