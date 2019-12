Die Selbsthilfekontaktstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises hat eine neue Leiterin. Melanie Schmidt folgt auf Stefanie Kaiser, die das Amt der Behindertenbeauftragten für den Landkreis übernommen hat. Melanie Schmidt hat an der Universität Koblenz-Landau den Bachelorstudiengang Pädagogik (B.A.) absolviert. Nach Studium und Weiterbildung, freut sie sich, wieder zurück im Schwarzwald zu sein und nach ihrer Elternzeit in das Berufsleben einzusteigen.

„Bei den meisten Selbsthilfegruppen haben einzelne Mitglieder schwere Schicksalsschläge erlebt. Hier ein offenes Ohr für alle Belange zu haben, ist mir ein besonderes Anliegen“, erklärt Melanie Schmidt. Jede Selbsthilfegruppe benötige ein eigenes Unterstützungsprofil, das nicht immer leicht zu erkennen sei. „Hier zu begleiten und mitzuwirken, macht die Stelle zu etwas Besonderem. Es entsteht daraus viel Freude und bereichert die tägliche Arbeit.“ Die Pädagogin möchte für alle Selbsthilfegruppen ein gemeinsames Wir-Gefühl entwickeln.

Mit dem 22. Selbsthilfetag, der am 15. März 2020 wieder in Bad Dürrheim stattfindet, ist bereits ein großes organisatorisches Projekt in Planung. Als weitere Ziele möchte Melanie Schmidt neue Projekte und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Gruppen anstoßen, um den Gedanken der Selbsthilfe in die Lebenswelten und die Quartiere zu tragen.

Besonders freut sich Schmidt auf eine gute Zusammenarbeit mit den Gruppen, Krankenkassenvertretern, Arbeitskreisen und den Kollegen. Bei ihrer Arbeit hilft ihr, dass sie früher selbst mehrere Jahre eine Selbsthilfegruppe leitete und sie konnte bereits einige Einblicke und Eindrücke sammeln.

Die Selbsthilfekontaktstelle ist beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis im Gesundheitsamt angesiedelt und unterstützt 156 Selbsthilfegruppen im Kreis. Wer eine Selbsthilfegruppe sucht, erfährt hier, welche Gruppen es gibt und wie man in Kontakt kommt. Melanie Schmidt ist erreichbar unter Telefon (07721) 9 13 71 65, E-Mail: m.schmidt@lrasbk.de oder selbsthilfekontaktstelle@lrasbk.de.