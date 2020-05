von SK

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Mainacht in einem Wohnhaus in der Kreuzstraße in Schramberg eine Wohnungstür mit Montageschaum. Die Türe ließ sich laut einer Mitteilung der Polizei anschließend nicht mehr öffnen.

Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, erreichbar unter der Telefonnummer 07422/27010, zu informieren.