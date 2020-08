von SK

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Samstag im Bereich des Busbahnhofes in Schramberg gekommen. Der Halter eines schwarzen BMW X6 stellte am Abend fest, dass durch bislang unbekannte Täter die Türen der rechten Fahrzeugseite zerkratzt wurden.

Das Auto war tagsüber zwischen 13 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich des Busbahnhofes, Lauterbacher Straße 1, und zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr im Bereich der Oberndorfer Straße 101 abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Fahrzeug wahrgenommen haben, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Schramberg, erreichbar unter der Telefonnummer 07422/27010, melden.