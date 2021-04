Am Samstag, kurz vor 11 Uhr, wurde eine 66-jährige Fußgängerin in der Schiltachstraße von einem Rollstuhlfahrer beim Rückwärtsfahren angefahren und leicht am Bein verletzt. Der Benutzer des Krankenfahrstuhls setzte laut Polizei seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Verletzungen der Geschädigten zu kümmern. Das Polizeirevier Schramberg erhofft sich unter der Telefonnummer 07422/27010 Zeugenhinweise, da der Rollstuhlfahrer öfters in diesem Bereich unterwegs sein soll.