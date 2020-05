von SK

Eine 22-jährige Inline-Skaterin ist am Maifeiertag auf dem Sulgen von einem Schäferhund gebissen worden. Die junge Frau fuhr laut Polizei mit ihren Rollschuhen an einem Bauernhof vorbei, als der Schäferhund auf sie zukam und zunächst in einen der Inline-Skates biss.

Bei der Beißattacke auf die Schuhrollen erwischte der Hund auch die Hose der Sportlerin und verletzte sie leicht an der Wade. Der 45-jährige Besitzer des Hundes muss nun mit einer Anzeige rechnen.