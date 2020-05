Zwei unbekannte Täter haben am Samstagabend im Bereich zwischen dem Berufsschulzentrum und dem Alten Friedhof einen 20-jährigen Mann überfallen. Nach Angaben der Polizei ging dieser zwischen 19.15 und 19.30 Uhr vom an der Einmündung der Beethovenstraße in den Wittumweg befindlichen Parkplatz auf einem Fußweg Richtung Friedhof.

Dort stieß er bei einer Parkbank auf zwei Männer, mit denen es zu einer kurzen Unterhaltung kam. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 20-Jährige von den beiden Tatverdächtigen festgehalten und ausgeraubt wurde. Diese flüchteten schließlich mit dem Bargeld in Richtung des Parkplatzes an der Wittumstraße.

Die beiden Täter werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Der erste der beiden Tatverdächtigen ist etwa 180 bis 190 cm groß und schlank. Er trägt kurzes bräunliches oder schwarzes Haar, eine Brille und hatte zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem Pullover und einer Blue Jeans.

Der zweite Tatverdächtige war etwa 170 cm groß, kräftig bis untersetzt oder mollig, er trägt hellbraunes Haar und einen Kinnbart. Bekleidet war der zweite Tatverdächtige mit einer ärmellosen schwarzen Jacke. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter 0741/4770 entgegen.