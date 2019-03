Schramberg vor 2 Stunden

Zwei Monate nach massivem Erdrutsch öffnet der Thomas-Philipps-Markt am Montag in der Majolika – das ist jedoch keine Dauerlösung

Zwei Monate nach dem Erdrutsch unterhalb der Ruine Schilteck öffnet der neue Thomas-Philipps-Markt am Montag in der Majolika. Unterdessen dauern die Aufräumarbeiten am alten Markt weiter an.