Ein 43-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in der Mariazeller Straße mit einem Luftgewehr beschossen worden. Laut Polizeiangaben spürte der Anwohner im Ortsteil Sulgen beim Schneeschippen morgens gegen 5.30 Uhr plötzlich einen Schmerz im rechten Ellenbogen. Als er nachsah, steckte ein Projektil in dem Gewebe seiner Textiljacke.

Kleines Loch, aber keine Verletzung

Diese wies an der Einschussstelle auch ein kleines Loch auf. Verletzungen erlitt der Mann dadurch aber nicht. Wer den Schuss abgegeben hat, ist weiterhin nicht bekannt. Zum Tatzeitpunkt fuhren keine Fahrzeuge vorbei. Auch andere Personen waren nicht zu sehen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 in Verbindung zu setzen.