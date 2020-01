Insgesamt 18 Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Sehen der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn freuten sich über einen besonderen Sporttag im Schulschwimmbecken oder in der Sporthalle. Einen Vormittag lang erlernte eine Gruppe von Jugendlichen mit unterschiedlich starken Sehbeeinträchtigungen unter Anleitung professioneller Fußballtrainer diverse Tricks und Finten des Teamspiels. Währenddessen führten vier Jugendtrainer der Ortsgruppe Schramberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die zweite Gruppe zum Schwimmabzeichen Seepferdchen. Gefördert wurde der Vormittag von Childemotion. Der Verein, der bereits zum dritten Mal mit den Schulen in Heiligenbronn kooperierte, will durch sportliche Aktivitäten Teamgeist fördern und soziale Grenzen und Vorurteile überwinden.

Die Freude am Wasser stand beim Schwimmtag im SBBZ der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn im Vordergrund. | Bild: Elke Reichenbach

Mit viel Freude dabei: Leas Begeisterung über den unterrichtsfreien Schwimmvormittag ist förmlich mit den Händen zu greifen. Kaum gibt Sportlehrer Florian Schwendemann das Schulschwimmbecken in Heiligenbronn frei, ist die 18-jährige Schülerin schon in die klaren Fluten eingetaucht. „Komm, Michael“, ruft sie ihrem blinden Schulkameraden zu, der sich daraufhin vorsichtig ins 32 Grad warme Wasser tastet. Lea und Michael gehören zur zwölfköpfigen Gruppe zehn bis 18-jähriger Schüler, die den Tag nutzen, um Schwimmen zu lernen oder ihr Können zu festigen. Die vier Jugendtrainer der Deutschen Lebensrettung-Gesellschaft (DLRG) aus Schramberg haben sich darauf vorbereitet, mit Schülern zu arbeiten, die eine mehr oder minder starke Sehbeeinträchtigungen haben oder ganz blind sind. Doch bevor die Jugendlichen auf Schwimmnudeln die Finessen des Brustschwimmens üben, wollen ihnen Martin Finkbeiner, Marcel Herzog sowie Laura und Leonie Flaig die Freude am nassen Element vermitteln. Ob die Schüler einem blinkenden Ball hinterherschwimmen, sich vom „Weißen Hai“ fangen lassen oder nach farbigen Ringen tauchen: Der Spaß steht im Vordergrund. Am Ende des Vormittags erschwimmen sich fast alle Jugendlichen das Schwimmabzeichen Seepferdchen. „Wer das nicht schafft, versucht es nächstes Jahr nochmals“, sagt DLRG-Trainer Finkbeiner – und gibt das Becken frei für lustiges Toben als krönender Abschluss.

Fußballspielen unter Profi-Anleitung: Die acht sehbeeinträchtigten, blinden und taubblinden Jugendlichen zeigten Biss und Teamgeist. | Bild: Elke Reichenbach