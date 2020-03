Die Stadtverwaltung Schramberg will im Rahmen der Aktion „Sichere Straßenquerung – 1000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg“ überprüfen, wo die Stadt Schramberg dringend Zebrastreifen benötigt.

Schon einige Vorschläge

Die Meinung der Bürger sei dabei besonders wichtig, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Die Bürger können noch bis Dienstag, 10. März, an der Onlinebefragung unter www.schramberg.de teilnehmen. Der Link dazu ist direkt auf der Startseite zu finden. Die Teilnehmer können ihre Wünsche zu neuen Zebrastreifen oder Querungshilfen in eine interaktive Karte eintragen. Außerdem lassen sich dort bereits bestehende Einträge kommentieren und bewerten. Viele Einwohner in Schramberg und den Ortsteilen haben die Möglichkeit bereits genutzt. Unter anderem wurden zwei zusätzliche Zebrastreifen in Tennenbronn vorgeschlagen.

Die Stadt Schramberg ist eine von landesweit sechs Modellkommunen des oben genannten Aktionsprogramms. Ziel des Programms ist es, Städte und Gemeinden durch mehr Fußgängerüberwege sicherer zu machen. Wichtiger Bestandteil der Aktion ist es, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. „Ihre Meinung ist uns wichtig“, so heißt es seitens der Stadtverwaltung.