Das Motto „Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“ gilt auch in Tennenbronn für den närrischen Nachwuchs. Der Nachmittag des Schmutzigen Donnerstags gehört traditionell der Fastnachtsjugend: Da steppt der Bär im katholischen Pfarrsaal. Wenn dann etwas mehr als 100 Kinder mit einem Elternteil im Pfarrsaal sind, dann ist Stimmung angesagt – so auch dieses Jahr.

Von jeder Narrenzunft tanzt ein Kind beim Viererbund mit (von links): Wurzel-Hexe, Erzknappe, Pfrieme-Stumpe und Ichbe-Hexe. | Bild: Werner Müller

Udo Reinke führte durch das Programm, für den musikalischen Part sorgte Stefan Lauble als Discjockey. Letzterer hatte es in der Hand, was aufgelegt wurde – nämlich möglichst aktuelle Hits. Udo Reinke motivierte den Nachwuchs mit flotten Sprüchen zum Mitsingen und dazu, die Arme in die Luft zu werfen und auch mal mitzukreischen.

Andrang bei der Schatzverlosung

Von Helga Moosmann war zu erfahren, dass eine Schatzverlosung stattfindet. Alle in die Liste eingetragenen Kinder erhielten eine Nummer, die im Laufe des Nachmittags aus der Loskiste gezogen wurde. Dem glücklichen Gewinner winkte dann ein Gewinn verschiedener Spielsachen. Es war zu erfahren, dass sich nach einer knappen Stunde bereits um die 110 Kinder eingetragen hatten.

Tänze bieten Unterhaltung

Abwechslung boten die Tänze der Wurzelhexen und Mini-Knappen – und der Viererbund-Tanz, bei dem jede Zunft mit einem Tänzer dabei war. Schließlich wurde das Pfrieme-Stumpe Narrenkleid vorgestellt.