Der 57. Regionalwettbewerb Jugend musiziert wird erneut in Schramberg augetragen. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, findet der Wettbewerb für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und den Landkreis Rottweil zum vierten Mal in Schramberg statt.

Alle Wettbewerbe in Baden-Württenberg

Der Wettbewerb startet nach Mitteilung der Musikschule Schramberg im Januar mehr als 140 Regionen Deutschlands. Die ersten Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen anschließend im März an den Landeswettbewerben teil. Der Landeswettbewerb Baden–Württemberg findet in diesem Jahr vom 25. bis 29. März in Tuttlingen statt. Die Preisträger aller Bundesländer sind schließlich vom 28. Mai bis 4. Juni nach Freiburg zum Bundeswettbewerb eingeladen. Somit wird der diesjährige Wettbewerb Jugend musiziert auf allen Ebenen in Baden-Württemberg ausgetragen.

Eine der größten Regionen im Land

290 Kinder und Jugendliche aus der Region haben sich für die Wettbewerb in Schramberg angemeldet. Damit ist die Region eine der größten in Baden-Württemberg. Die jungen Musiker stellen sich an verschiedenen Orten in Schramberg den kritischen Ohren ausgewählter Jurys. Die Wertungen werden an folgenden Orten ausgetragen: Evangelisches Gemeindehaus (Holzbläser- und Streicherensemble), Marienheim (Gesang-Solo, Blechbläserensemble, Akkordeon-Kammermusik & Neue Musik), Musikschule (Klavier-Solo, Neue Musik), Gymnasium (Drumset-Pop & Gitarre-Pop).

„Jumu-Café“ für Jedermann geöffnet

Die Ergebnisse der Vorspiele werden wieder im Vortragsraum der Kreissparkasse (zweites Obergeschoss) bekanntgegeben. Hier können sich die Teilnehmer auch im „Jumu-Café“, das vom Förderverein der Musikschule unter Leitung von Cathrine Dold bewirtet wird, stärken. Das „Jumu Café“ ist für jedermann geöffnet.

Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs werden von der Musikschule Schramberg übernommen. Das Führungsteam der Musikschule mit Meinrad Löffler, Martin Hafner, Gertrud Kasper und der Organisationsleiterin Olivia Flieger ist bestens vorbereitet.

Unterstützung durch zahlreicher Helfer

Die Unterstützung zahlreicher Helfer aus den Gremien der Musikschule und den Vereinen sowie die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Kreissparkasse, den Schulen und Kirchengemeinden ermöglichen es, diesen etablierten Wettbewerb erneut in Schramberg durchzuführen.

Zuhörer sind willkommen

Zuhörer sind bei allen Wertungen aber auch im „Jumu-Cafe“ in der Kreissparkasse willkommen. Alle Wertungen sind öffentlich. Nähere Informationen sowie die genauen Zeitpläne können auf der Homepage der Musikschule Schramberg unter – www.musikschule-schramberg.de – ersehen werden.