von Martin Himmelheber

Die Brücke über die Schiltach zum Parkplatz am Tunneleingang unterhalb des St. Maria-Wehrs ist „augenscheinlich in einem desolaten Zustand“, sagte Tiefbauleiter Horst Bisinger im Gemeinderat.

Es bestehe die Gefahr, dass die Brücke geschlossen werden muss. „Dann haben wir 24 Parkplätze, die nicht mehr angefahren werden können.“ Kurzfristig habe man das Problem bei einer Verkehrsschau mit aufgenommen und „eine unkonventionelle Lösung“ gefunden: Die Autofahrer, die auf den Parkplatz einfahren wollen, können das künftig von der Schlossstraße kurz vor dem Tunnel.

Die neue Zufahrt von der Schlossstraße her dient als Ersatz. | Bild: Martin Himmelheber

Da die Parkplätze vermietet sind und nicht für die Allgemeinheit nutzbar, sei das rechtlich auch möglich, weil nicht sehr viel Verkehr zu erwarten sei. Damit die Zufahrt sicher werde, soll die linke und die rechte Spur Richtung Tunnel durch eine durchgehende Linie und Bischofsmützen wie bei der Fasnet beim Zwei-Richtungsverkehr, getrennt werden. Auch sei noch ein kleiner Straßenteiler vorgesehen, damit die Parkenden beim Ausfahren nicht als Falschfahrer auf die Schlossstraße geraten.

Bisinger kündigte an, die Abteilung Tiefbau werde „das Thema Brücken dringend in die Hand nehmen“, und sich „sorgsam und strukturiert“ um die vielen Brücken in der Stadt kümmern. Bund und Land seien dahinter her, dass die Sicherheit gewährleistet werde.