Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5527 sind am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 5.45 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Kreisstraße aus Richtung Aichhalden kommend unterwegs. An der Einmündung zur Landstraße 419 übersah er einen 22-jährigen Autofahrer, der mit seinem Ford von Waldmössingen in Richtung Heiligenbronn auf der Landstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Hierdurch wurde der Ford nach links von der Straße gestoßen und kam nach ungefähr 30 Metern in einer Böschung zum Stehen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich auf rund 2000 Euro. An dem Ford entstand durch den heftigen Zusammenprall ein Totalschaden, der sich laut Polizei ebenfalls in der Höhe von rund 2000 Euro beziffern lässt. Er musste abgeschleppt werden.