von SK

Zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren sind am Dienstag, gegen 23.40 Uhr, in die Musikschule Schramberg im Burgweg eingebrochen.

Einer der Täter stemmte laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft mit einem Werkzeug ein Toilettenfenster auf und stieg in das Gebäude ein. Der zweite Täter stand Schmiere. Im Gebäude versuchte der Eindringling vergeblich, mehrere Türen aufzubrechen. Letztendlich verließ der Einbrecher ohne Beute das Gebäude. Beim Aussteigen durch das Toilettenfenster erkannte der Ganove die bereits eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Schramberg und flüchtete sofort. Die Ordnungshüter konnten den Flüchtigen schnell einholen und vorläufig festnehmen. Der zweite geflüchtete Täter konnte im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen identifiziert werden.

Die beiden Einbrecher sind auch für den Einbruch in den Kindergarten in Schramberg in der gleichen Nacht verantwortlich.