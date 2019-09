von Gerold und Silvia Bächle

Das Baarstädtchen tauchte am heutigen Sonntag ins Leben der Gründungsväter ein. In die Zeit als das Dorf und später die Stadt Löffingen entstand, entführte der riesige historische Mittelaltermarkt am Bittenbachgelände. 50 Marktstände, verschiedene Lager, Gaukler, Tänzer und Musiker sorgten für ein richtiges Mittelalterfeeling, welches durch die kulinarsichen Genüsse wie Met abgerundet wurde.

