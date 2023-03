Für die Bürgermeisterwahl in Königsfeld ist Amtsinhaber Fritz Link weiterhin der einzige Kandidat. „Aktuell liegt keine weitere Bewerbung vor“, wie Florian Kienzler, Hauptamtsleiter der Gemeinde, auf Anfrage sagt.

Link auf Listenplatz eins

Bürgermeister Fritz Link hatte die Unterlagen für seine erneute Kandidatur direkt nach dem Start der Bewerbungsphase im Februar in den Rathaus-Briefkasten gesteckt. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt, noch in der Nacht, um auf jeden Fall auf Listenplatz eins zu stehen, falls es weitere Bewerber gibt.

Frist läuft am Montag aus

Bislang sind weitere Bewerbungen jedoch ausgeblieben und viel Zeit bleibt für mögliche Konkurrenz nicht mehr. Die Frist endet am Montag, 27. März. Um 18 Uhr wird ein letztes Mal der Briefkasten geleert. Im Anschluss daran tagt der Gemeindewahlausschuss und prüft die Bewerbungen auf deren Zulassung. Für die Kandidatur von Fritz Link eine Formsache.

Die Bürgermeisterwahl in Königsfeld findet am Sonntag, 23. April, statt. Die aktuelle Amtsperiode von Bürgermeister Fritz Link endet am 31. Mai.