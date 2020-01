von Jutta Freudig

Einige hundert Gäste aus dem Landkreis Tuttlingen und aus der ganzen Region werden am Sonntag, 12. Januar, zum Neujahrsempfang 2020 des Landkreises Tuttlingen und der Gemeinde Immendingen in der Donauhalle erwartet. In diesem Jahr kommen sie zu einer Jubiläumsveranstaltung, denn der Empfang in der Donauhalle, den einst Bürgermeister Helmut Mahler erstmals einführte, findet zum 50. Mal statt. Aktuelles Thema der Rede im Mittelpunkt des Neujahrstreffens ist der Klimawandel. Der Empfang beginnt um 10.30 Uhr.

Fünf Jahrzehnte zurück geht die Erinnerung an den ersten Neujahrsempfang, früher wie heute eine der bedeutenden Veranstaltungen der Gemeinde im Jahresrund. Die Gäste von Bürgermeister Helmut Mahler kamen damals noch in der Aula in etwas kleinerem Rahmen zusammen. Später wechselte man dann in die Donauhalle und die Zahl der Besucher wuchs. Neben der Gemeinde waren die Bundeswehr und die deutsch-französische Garnison in den Folgejahren als Veranstalter mit von der Partie. In die Empfänge waren einst auch die Sportlerehrungen integriert.

Seit einigen Jahren ist der Landkreis Tuttlingen Mitveranstalter des Empfangs, der jedoch weiterhin in Immendingen stattfindet. Bürgermeister Markus Hugger behielt bei seinem Amtsantritt die Tradition der Empfänge in der Gemeinde bei. So wird der 50. Neujahrsempfang am Sonntag wieder eine gemeinschaftliche Veranstaltung von Kommune und Landkreis sein. Die musikalische Umrahmung liegt ebenfalls wie immer beim Akkordeonverein „Junge Donau“ Immendingen.

Auf die Neujahrswünsche und die musikalische Einleitung folgt beim Programm des Jahres 2020 die Begrüßung durch den Tuttlinger Landrat Stefan Bär. Die Impulsrede des Empfangs hält Professor Ulrich Kohnle von der Freiburger Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Der Redner befasst sich mit einem brandaktuellen Thema: „Klimawandel im Wald – Wachsen bald Palmen an der Donau?“ Die Thematik ist gerade für die waldreiche Gemeinde Immendingen und einen Landkreis Tuttlingen von hoher Bedeutung. Das Schlusswort des 50. Neujahrsempfangs spricht Bürgermeister Markus Hugger. Neben der gewohnten Bilanz über die Fortschritte und das Erreichte in der Gemeinde im vergangenen Jahr gibt es in Huggers Ansprache 2020 noch einen besonderen Aspekt: Der Rathauschef informiert die Besucher über seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in Spaichingen am 15. März.