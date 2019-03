Groß war die Anteilnahme der Mundelfinger am Schicksal der Familie Kraft aus Stühlingen. Nach dem Tod der Mutter hatte ein Brand Anfang März das Wohnhaus der sechsköpfigen Familie zerstört. In Mundelfingen, wo Schul- und Kirchenmusiker Josef Kraft schon mit seinen fünf Kindern in der Kirche aufgetreten ist, wurden daraufhin viele Spenden gesammelt, um die Familie zu unterstützen.

Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Sachspenden wurde so viel geholfen. Kraft möchte sich nun für diese Hilfe bedanken und wird mit seinen Kindern beim Vorabendgottesdienst heute um 18.30 Uhr für die Musik sorgen.