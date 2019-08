Laut Pressemitteilung hat die Stadt Hüfingen seit Baubeginn im September 2018 etwa 1,3 Millionen Euro investiert. Die Maßnahme wurde mit einem Zuschuss von 434 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert.

Zu dem bestehenden, bisher als Schule genutzten Gebäude, mit einer Hauptnutzfläche von 446 Quadratmetern (m²) wurde ein eingeschossiger Anbau mit einer Hauptnutzfläche von 215 m² hinzugefügt. Im Bestandsgebäude werden zwei und im Anbau eine Kindergartengruppe untergebracht. Der Gruppenraum im Anbau kann optional auch als Kleinkindgruppe genutzt werden.

Gebäude mit vielen Funktionen

Zudem entstanden im Anbau eine Mensa mit Küche und Vorratsraum, ein Bewegungsraum sowie Räumlichkeiten für Außengeräte, Fahrräder und Müll. Im Bestandsbau wurden neben den Gruppenräumen ein Schlafraum, Elternsprechzimmer, Personalraum, Büro und Sanitärräume eingerichtet. Böden, Decken, Wandoberflächen, Heizung und Wasserversorgung wurden im Rahmen des Umbaus erneuert.

Das Außengelände wird mit einem Stabgitterzaun umfasst und an den Bedarf einer Kindertageseinrichtung angepasst. Neue Spielgeräte, ein Rundweg für Dreirad, Roller und andere Kinderfahrzeuge bieten den Kindern optimale Bewegungsmöglichkeiten im Freien.

Offen für alle

„Mit der neuen Kita in Behla können wir für die Kinderbetreuung in den Stadtteilen modernste Räumlichkeiten für eine hochwertige Betreuung mit verschiedenen Angeboten bereitstellen. Die Einrichtung in Behla steht neben den Kindern der Stadtteile auch Kindern der Kernstadt offen“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier.

Die Kindertagesstätte in Behla geht mit einer VÖ-Gruppe (verlängerte Öffnungszeiten), einer Regelgruppe sowie einer gemischten Ganztagesgruppe an den Start. Schon seit zwei Jahren in Betrieb ist in Behla eine Gruppe für zehn Kinder unter drei Jahren im bisherigen Kindergartengebäude. Die Krippengruppe wird als VÖ-Gruppe geführt.

Bedarf wächst weiter

Um dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige gerecht zu werden, wird das Kindergartengebäude Sumpfohren ab September umgebaut. Ab November 2019 soll dort eine Kleinkindgruppe als Außenstelle der Kita Behla eingerichtet werden. Träger der Kindertagesstätte Behla ist die Seelsorgeeinheit auf der Baar.

Eröffnung der Kindertagesstätte ist am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr. Bis 15 Uhr können sich Bürger über die Räumlichkeiten und das pädagogische Konzept informieren. Der Musikverein spielt, Wettizunft Behla und Landfrauenverein Behla bewirten.