von Rainer Bombardi

Am Wochenende schlug die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) endgültig ihr letztes Kapitel auf und verteilte in einem Bücherflohmarkt den Restbestand ihrer mit über 1500 Medien einst üppig ausgestatteten Bibliothek.

Hüfingen In der katholischen Bücherei in Hüfingen gehen die Lichter aus Das könnte Sie auch interessieren

Viel investiert

Noch einmal erinnerte sich das Büchereiteam mit Sabine Vetter-Hauser, Dagmar Friedt, Luzia Bolli und Claudia Buschbacher beim Anblick der Besucheranzahl, die den Bücherflohmarkt für eine Stippvisite nutzten, an die guten alten Zeiten. „Wäre der Besuch in den vergangenen Jahren immer so gewesen, hätte die Einrichtung eine Zukunft gehabt“, bedauerte die in der Hochschule aktive Bibliothekarin Sabine Vetter-Hauser. „Unsere Freizeit in noch mehr Werbung für die KÖB zu investieren war uns leider nicht möglich“.

Schon mal vor dem Aus

Knapp 19 Jahre sind vergangen seit die KÖB zum ersten Mal kurz vor dem Aus stand. Damals schaffte sie aufgrund von Umstrukturierungen und den Umzug in den geräumigen Gallus-Saal noch einmal die Wende. Doch dieses Mal hat die Schließung etwas Endgültiges.

Viel Geld müsste fließen

Innerhalb der Seelsorgeeinheit gibt es in Mundelfingen eine von der Bevölkerung akzeptierte und gut gehende KÖB. Zudem wäre die Bücherei in Hüfingen, gemäß Aussage des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Harald Weh, vor Investitionen im fünfstelligen Bereich gestanden. Der Kauf und die Installation einer neuen Hard- und Software und die Erneuerung der Medien wäre unabdingbar gewesen. Viel Geld dafür, dass die KÖB zuletzt lediglich noch vier bis fünf Dauernutzer registrierte. „Von den 400 Ausleihen im vergangenen Jahr ist zudem ein beachtlicher Teil auf das Büchereiteam zurückzuführen“, ergänzt Vetter-Hauser. „Wir wissen noch nicht, wo wir uns künftig engagieren, doch ehrenamtliches Engagement ist immer gern gesehen“, lacht Dagmar Friedt, die ebenso wie Luzia Bolli noch in anderen Vereinen tätig ist.

Einige der Medien sind bereits an die Kindergärten und Schulen der umliegenden Gemeinden verteilt. Die KÖB in Wolterdingen meldete bereits Bedarf an und auch die diakonische Jugendhilfe „Mutpol“ wählte bereits aus.