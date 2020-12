1973 legte sich der damals 23 Jahre alte Sigmund Vögtle sein erstes Auto zu. „Natürlich eine Ente“, so das Hüfinger Gemeinderatsmitglied. Eine große Affinität für Fahrzeuge habe er nie gehabt. „Hauptsache etwas, das fährt, dachte ich mir. Während meines Arbeitslebens bin ich 30 Jahre lang konsequent mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Das Auto habe ich für den Außendienst genutzt“, berichtet er. Dieses Verhalten habe der 70-Jährige an seine Kinder weitergegeben: „Erst mit 38 Jahren, als mein Sohn Vater wurde, legte er sich ein Auto zu. Meine Tochter hat sogar bis heute keines.“

Vögtle in den 1970er-Jahren. | Bild: Sigmund Vögtle

Sand bremst seinen Wagen aus

Dennoch ist Vögtle, der kurz vor Heiligabend 71 wird, die eine oder andere Anekdote in Erinnerung geblieben. „Mit der Ente bin ich 1973 direkt an den Strand von Saintes-Maries-de-la-Mer in die französische Provence gefahren. Und dort prompt im Sand steckengeblieben. Damals konnte man noch wild zelten.“

Zwei Jahre darauf habe sich in Freiburg gezeigt, dass die Ente eher einer „Blechdose“ als einem robusten Wagen gleiche. Vögtle erzählt: „An einer Ampel bin ich einem Mercedes hintendrauf gefahren. Obwohl ich Schuld am Unfall hatte, gab mir der Fahrer 50 Deutsche Mark und fragte mitleidsvoll, ob mir damit geholfen sei.“ Seine Ente habe Schaden erlitten, der Mercedes keinen Kratzer abbekommen.

Ein Plus des Wagens mit nur 23 PS und rund 110 Kilometern Reichweite seien die schmalen Reifen gewesen. „Im Winter waren diese ideal. Ich hatte damals nie Winterreifen, obwohl zu dieser Zeit viel mehr Schnee lag und ich oft im Höllental unterwegs war.“ Heute sei das fast undenkbar.

Es folgte ein Ford Fiesta

Wie sich Vögtle das Auto finanziert hat? „Ich habe Zivildienst geleistet und 18 Monate in verschiedenen Bereichen der Uniklinik Freiburg gearbeitet. Darüber hinaus habe ich durch eine Tätigkeit als Einzelnachtwache pro Einsatz 60 Mark verdient. Das war gutes Geld, das ich gespart habe.“ Mit dem Berufseinstieg als Bewährungshelfer nach Sozialarbeit-Studium kaufte er sich 1977 einen Ford Fiesta.