Überall auf der Baar sind Ende Juli, Anfang August die riesigen Mähdrescher unterwegs und ernten das Getreide auf den großen Feldern. PS- und hubraumstarke Schlepper transportieren in schweren Anhängern das Korn vom Feld. Sitzt heute der Fahrer des Mähdreschers genau wie der Traktorlenker in einer vollklimatisierten Kabine auf einem komfortabel gefederten Arbeitsplatz, hatten es die Landwirte in früheren Jahren nicht gerade leicht bei der Ernte und ihre Maschinen waren längst nicht so leistungsfähig wie heute.

Video: Stephan Rieger

Wie die Ernte in den 1950er oder 1960er-Jahren ablief, konnte man jüngst auf einem Getreidefeld bei Gutmadingen erleben: Ein liebevoll restaurierter Kramer-Schlepper zog dort einen historischen Mähbinder der Marke Fahr. Doch was sich auf dem Weizenfeld von Ortsvorsteher Norbert Weber abspielte, hatte gleich mehrfachen Nutzen.

So sieht der Weizen aus, der mit dem historischen Bindermäher geerntet wurde, Mit der Hand wird geprüft, ob der Weizen seine richtige Reife erreicht hat. | Bild: Rieger, Stephan

Die Kramer-Freunde richten an Pfingsten 2020 wieder ihr großes Schleppertreffen aus. Neben zahlreichen Kramer-Traktoren, die einst in Gutmadingen und Überlingen produziert wurden, werden dort auch historische Landmaschinen zu sehen sein.

Die Garben kommen aus dem Mäher und müssen noch zum Trocknen aufgestellt werden. | Bild: Rieger, Stephan

„Unter anderem auch eine Dreschmaschine in Aktion, die mit einem Kramer-Schwungradschlepper angetrieben wird“, erklärt Markus Kreuzer vom Vorstandsteam der Kramer-Freunde. Für diese publikumsträchtige Vorführung werden Garben benötigt. „Da das Kramer-Fest an Pfingsten stattfindet, müssen wir die Garben eben schon in diesem Jahr ernten“, erklärt Kreuzers Vorstandskollege Reinhard Huber. Und da die rührigen Kramer-Freunde viel Wert auf Originalität legen und ihrem Nachwuchs auch die alte Technik nahe bringen wollen, war die Ernte mit einer Premiere verbunden.

Erstmals kam ein Mähbinder aus den frühen 1950er Jahren zum Einsatz. Die bei Fahr in Gottmadingen produzierte Maschine ist sozusagen der Vorläufer moderner Mähdrescher. Diese Maschinen waren früher auf der Baar bei der Ernte oft zu sehen.

Wie genau dieser Mäher funktioniert, wissen Fritz Mäder, Johann und Marianne Ilg bestens. Diese drei Kramer-Freunde koppelten das historische Gefährt routiniert an Nico Kreuzers Kramer-Schlepper. Nach dem Verbinden der Zapfwelle des Mähers mit dem 30 PS starken Kramer-Traktor konnte es losgehen. Johann Ilg nahm Platz auf dem Sitz des Mähers, Nico Kreuzer steuerte das Gespann exakt an den Rand des Weizenfeldes. Dann wird die Zapfwelle eingeschaltet, Johann Ilg senkt Messerbalken und Spindel ab und das Gespann nimmt langsam Fahrt auf. Die von der Maschine geschnittenen Halme werden von ihr gebündelt und eine raffinierte Mechanik bindet die Garbe mit einer festen Schnur zusammen.

Nico Kreuzer zieht mit einem Kramer KL 300 den Mähbinder. | Bild: Rieger, Stephan

Dann spukt der Mäher die gebundene Garbe aus. Von Hand werden sie dann auf dem Feld aufrecht zu sogenannten Hocken zusammengestellt, damit sie weiter trocknen können. „Dazu nimmt man immer vier Garben“, erklärt Marianne Ilg, die zünftig mit Latzhose und Strohhut gekleidet, diese Arbeit ausführt. Doch es wären nicht die Kramer-Freunde, wenn der Abtransport der getrockneten Garben nicht stilecht mit einem ebenfalls historischen Wagen erfolgen würde.

Marianne Ilg stellt die Garben zu sogenannten Hocken zusammen. | Bild: Rieger, Stephan

„Der Leiterwagen ist gut 80 bis 90 Jahre alt“, erläutert Hans Kramer, einer der Gründungsmitglieder der Kramer-Freunde. Dieser komplett aus Holz gebaute Wagen wird an diesem Tag ebenfalls von einem historischen Kramer-Schlepper gezogen. Am Steuer sitzt Felix Schnekenburger, ein junger Kramer-Freund, der sich ebenfalls stark für die Technik von anno dazumal interessiert. „Da sieht man mal, wie hart die Arbeit früher in der Landwirtschaft war“, kommentiert er die historische Ernte, bei der noch viel Handarbeit gefragt war.

Die Garben werden auf den historischen Leiterwagen geladen. Nico Kreuzer legt hier kräftig Hand an. | Bild: Rieger, Stephan

Was sich jedoch nicht geändert hat: Nach getaner Arbeit lassen sich alle Helfer am Rand des Feldes ein zünftiges Vesper schmecken. „So war das früher auch“, schmunzelt Fritz Mäder.

Nach der Ernte darf ein zünftiges Vesper und ein Getränk für die Helfer nicht fehlen. | Bild: Rieger, Stephan