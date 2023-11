Auf dem Feldberg sind die ersten Schneeflocken in diesem Herbst gefallen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sanken die Temperaturen in der Hochlage des Schwarzwaldes auf minus zwei Grad Celsius. Verdrängen lässt sich der Herbst laut Meteorologen aber nicht so leicht.

DWD: Schnee wird nicht liegen bleiben

Der Schnee werde aber noch nicht liegen bleiben, sagte ein DWD-Meteorologe. Dafür sei der Boden noch nicht kalt genug. Ein erster Schneefall in Gipfellagen sei für diese Zeit nichts Ungewöhnliches, sagte der Sprecher. Es handle sich aber nur um ein kurzes Intermezzo. „Mehr als ein paar Flöckchen werden es nicht werden.“ Die Kaltfront liege nun bereits über Osteuropa.

Am Wochenende regnerisch und stürmisch

Für das Wochenende erwarten die Meteorologen regnerisches und zunehmend stürmisches Wetter. „Vor allem der Sonntag wird wild“, so der Wetter-Experte. „Auf dem Feldberg rechnen wir für Sonntag auch mit Orkanböen.“ In den Nächten könne es vor allem im Bergland frostig werden. (dpa)