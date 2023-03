Bundesweit waren bei werdenden Eltern in 2022 vor allem die Namen Emilia und Noah sehr gefragt. Sie landeten auf Platz 1 der Hitliste, die der Namensforscher Knud Bielefeld zusammengestellt hat. Er hat sich rund 250.000 Namen angeschaut.

Auf den weiteren Plätzen der Liste folgten bei den Mädchen Mia und Sophia, bei den Jungen Matteo und Elias. Für die Namen in Donaueschingen ergeben sich sowohl bei Mädchen und Jungen andere Favoriten.

Ben und Lina sind Favoriten

In die Statistik fließen hier alle in Donaueschingen gemeldeten Geburten, wie Beatrix Grüninger, Sprecherin der Stadt, sagt. In der Regel also von Eltern, die in der Stadt leben. Weil es hier kein Geburtskrankenhaus gibt, müssen diese Kinder also nicht auch in der Stadt geboren sein.

Die Favorit der in Donaueschingen lebenden Eltern waren Ben und Lina. Zwei Namen, die auch bundesweit beliebt sind, sich in den Top 10 aber etwas weiter hinten auf Platz 10 und 6 finden.

Gleich mehrere Namen auf folgenden Plätzen

Auf Platz 2 folgen in Donaueschingen bei den Jungs gleich drei Namen, die gleich oft vergeben wurden: David, Emilio und Nils. Wie oft die Namen vergeben wurden, könne man aus datenschutzrechtlichen nicht mitteilen, sagt die Sprecherin. Auf dem 3. Platz folgen Elias, Aaron, Felix, Luka, Noah, Raphael und Theo.

Top 10 Jungennamen bundesweit Noah, Matteo, Elias, Finn, Leon, Theo, Paul, Emil, Henry und Ben. Top 10 Mädchennamen bundesweit Emilia, Mia, Sophia, Emma, Hannah, Lina, Mila, Ella, Leni und Clara.

Bei den Mädchen folgt auf Platz 2 eine ganze Reihe von Namen, auch hier ist nicht bekannt, wie oft die Namen vergeben wurden. Direkt nach Lina kommen also Emilia, Emma, Linda, Lotta, Luna, Mara, Marie, Matilda, Nora und Zoe. Einen dritten Platz kann die Stadt Donaueschingen aus bereits genannten Gründen nicht nennen.