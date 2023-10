Was für ein tolles Donaueschinger Herbstfest: Bei schönstem Spätsommerwetter verwandelte sich am Samstag die Donaueschinger Innenstadt in eine Bummel- und Genußmeile. Wir haben die Stimmung in Bildern eingefangen.

