Das Technische Gymnasium Donaueschingen hat 20 Abiturienten bei einer feierlichen Zeugnisübergabe verabschiedet. Fünf Schüler schafften die Traumnote 1,0, der Klassendurchschnitt beträgt 1,8. Dies schreibt das Gymnasium in einer Pressenotiz.

„Außerordentlicher Ehrgeiz“

„Die Klasse entwickelte schon zu Beginn ihrer Schulzeit bei uns einen außerordentlichen Ehrgeiz und war mit viel Engagement bei der Sache.“ so der Leiter des Technischen Gymnasiums, Reiner Jäger. Dass es dann ein so überragendes Ergebnis sein würde, konnte man nicht vorhersehen. Die Corona-Schließungen hätten eher dazu beigetragen, dass die Schüler noch mehr Zeit für die Vorbereitungen hatten – und diese hätten sie hervorragend genutzt, heißt es in der Mitteilung.

Schulleiter Jäger bedankte sich in seiner Rede bei jedem einzelnen Schüler für unvergessliche und tolle drei Jahre, die leider zu Ende gingen. Der Klasse gelang es, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften einen feierlichen Rahmen zu gestalten, sodass der große Erfolg auch würdig gefeiert werden konnte.

Laurin Wehrle ist Schulbester

Als Schulbester wurde Laurin Wehrle aus Löffingen ausgezeichnet. Aber auch Felix Vetter und Hendrik Heß, beide aus Blumberg, Simon Eggert aus Donaueschingen und Anthony Käfer aus Löffingen erreichten die Note 1,0.

Laurin Wehrle erhielt zudem den Ferry-Porsche-Preis, der Schülern mit ausgezeichneten Leistungen in Mathematik und Physik verliehen wird. Vom Regierungspräsidium Freiburg erhielt Jonas Zimmermann aus Löffingen die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für herausragende Leistungen im Fach Sport.