Der Donaueschinger Kultursommer unter der Regie des kreisweit agierenden Kulturvereins Not my Limba ist gesichert. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hat für über ein Dutzend kulturelle Veranstaltungen rund um den Kulturbahnhof (KuBa) im Zeitraum vom 16. August bis Ende September 7400 Euro zugesagt. Unter dem Titel „Donaueschinger Cooltour-Sommer – Lebensrelevante Events für Groß und Klein“ wird der Kulturverein gemeinsam mit dem KuBa-Wirt (Kulturbahnhof Donaueschingen) Bernhard Zipfel Musik, Clownerie, Theater und Film auf die Beine stellen.

Donaueschingen Livemusik, rollende Züge und das schnelle Du: Wie sich der Kulturbahnhof positiv in Szene setzt Das könnte Sie auch interessieren

„Ich hatte viele Anfragen von Menschen, ob man nicht was machen kann. Außerdem wollten wir als Kulturverein Künstlern Auftrittsmöglichkeiten geben, die haben ja eine echte Durststrecke derzeit, da kam die Ausschreibung des Ministeriums des Landes für den Kultursommer 2020 wie gerufen“, so Zipfel. Kurzerhand wurde bei einer Vorstandssitzung Ende Juni ein Konzept für das Programm erstellt und die Bewerbung eingereicht. Und nun wurde der Verein mit einem positiven Bescheid bedacht.

„Wir haben über 11.000 Euro an finanziellen Aufwendungen für dieses Ereignis berechnet, wovon das Land zwei Drittel tragen wird“, erläutert Zipfel im Gespräch. Mit Kurzmitgliedschaft, die einmalig zwei Euro kosten, kann man das Kuba zusätzlich in dieser schweren Zeit untersützen. Für die Konzerte, Theater und Filme im KuBa ist überwiegend ein Eintritt von zehn Euro geplant. Das erste Konzert wird am Sonntag, 16. August mit der „Leopold Kraus Wellenkapelle“ im KuBa über die Bühne gehen, weitere Termine folgen.