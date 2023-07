Manuel Sappidis, dessen Familie schon vor über 25 Jahren aus Griechenland nach Donaueschingen gezogen ist, ist kein Unbekannter in Donaueschingen. Viele Jahre lang war er Wirt der Kegelstube in Aufen und über 20 Jahre lang fungiert der 56-Jährige als Jugendtrainer beim Fußballverein DJK Donaueschingen.

„Mit dem Gedanken, dass wir als Familie gerne ein traditionelles griechisches Restaurant eröffnen würden, liebäugelten wir schon länger. Als sich dann die Möglichkeit ergab, setzten wir uns in der Familie zusammen, um die aktuelle Marktsituation hier im Städtedreieck zu analysieren. Fazit: Im gesamten Städtedreieck sind wir das einzige Restaurant mit original griechischer Küche“, erklärt Rafail Sappidis, der Sohn von Manuel Sappidis, der in seiner Freizeit Trainer in der Kampfsportschule MFFC ist.

Manuel und sein Bruder Dimitri Sappidis sind die Geschäftsführer und möchten ihren Gästen in den Räumlichkeiten in der Max-Egon-Straße 25 mit griechischem Ambiente für 75 Personen ein kulinarisches Erlebnis bieten. Was die Gäste dort erwartet? Eine Auswahl an griechischen Gerichten, wie etwa das hausgemachte Moussaka, das mit authentischen Zutaten und Kochtechniken zubereitet wird. In der warmen Jahreszeit lädt auch eine Terrasse zum Verweilen ein.

Was der besondere Wunsch der Familie ist: Das Akropolis soll ein Ort werden, an dem Menschen in familiärer Umgebung zusammenkommen, speisen und soziale Kontakte knüpfen können, ist sich die Familie, zu der auch Gabriel Sappidis gehört, einig.

Das Restaurant wird momentan noch nebenberuflich geführt, da die beiden Inhaber tagsüber Vollzeit beschäftigt sind. „Deshalb ist es bei uns auch so wichtig, dass wir als Familien-Unternehmen wirklich alle zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen“, erklärt Manuel Sappidis. Vom 14. August bis 4. September, ist das Akropolis geschlossen. Diese Zeit will Familie Sappidis nutzen, um weitere Inspirationen für ihr Restaurant einzuholen.