Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) saniert eine circa 380 Meter lange Stützwand an der B31 im Höllental (Breisgau-Hochschwarzwald). Laut RP befindet sich die Stützwand oberhalb des Kreuzfelsens auf der Talseite der Bundesstraße.

Wegen der Arbeiten, die am Montag, 4. Juli, beginnen sollen, müsse eine Fahrspur in Richtung Donaueschingen gesperrt werden, sodass zwischen Kreuzfelsenkurve und Baustelle nur noch zwei Spuren zur Verfügung stehen, teilt das RP mit. Auch die an die Stützwand anschließende, talseitige Parkbucht werde gesperrt.

Wie lange geht das?

Die Arbeiten dauern laut RP etwa fünf Monate. Die Stützwand wird komplett saniert. Die alten Stahlbetonmauerkappen, die Bauwerksfugen und die Abdichtungen werden erneuert. Die Baukosten betragen laut Mitteilung 1,5 Millionen Euro.