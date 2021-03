von Roger Müller

Pünktlich zum 18. Geburtstag legte sich Rolf Wagner, ehemaliger Senior Consultant Produkt Management beim Unternehmen Sick Stegmann und begeisterter Musiker bei den Brillos, 1978 einen orangefarbenen VW Käfer zu. „Es war ein Gebrauchter für ein paar Hundert Mark, was aber auch schon ein Haufen Geld war“, erinnert sich Wagner. Den Pkw erstand er beim Autohaus Siedle in Furtwangen, „so was um die 30 PS musste er gehabt haben, im Winter – das weiß ein jeder Käfer-Fahrer – war es bei Minusgraden der Horror, das Wageninnere überhaupt nur etwas warm zu bekommen“.

Zum Live-Auftritt von Carlos Santana

Gleich am ersten Wochenende nach Kauf des Käfers ging es mit dem neuen Gefährt zum Carlos Santana-Konzert nach Böblingen. „Es war plötzlich die uneingeschränkte Freiheit, auch stand ich bei meinen Kollegen hoch im Kurs, hatte damals nicht jeder mit 18 Jahren sofort ein Auto“, so Wagner. „Genau ist mir noch der damalige Spritpreis präsent, es waren 83 Pfennig für den Liter“, sagt der Musiker mit einem Lachen.

Drei Jahre lang fuhr Rolf Wagner den Käfer: „Ich war viel in der Werkstatt“, blickt er zurück. „Schweller schweißen und sonstige viele Karosseriearbeiten.“ Im Stich gelassen habe der Käfer ihn nie, „allerdings sind wir auch nur in der Region unterwegs gewesen: vom Baggersee in die regionalen Lokalitäten, wo man sich am Wochenende zum Tanz verabredet hat. Die eine oder andere Nacht wurde ebenfalls in dem Gefährt verbracht, war man nach langem Feiern manchmal nicht mehr ganz so fahrtüchtig.“

Zweiter Käfer war blau

Zwei Jahre fuhr er seinen ersten Käfer, nach einem kurzen Intermezzo mit einem für seine Verhältnisse viel zu teuren schnellen Pkw mit 15 Liter Verbrauch kam der zweite Käfer in seinen Besitz. Dieses Mal war das Gefährt blau, auch zur Autonummer VS-DJ 877 gibt es eine Anekdote: „Im alten Simpel in Spaichingen habe ich damals Platten aufgelegt, da lag es nahe, die Autonummer ‚DJ‘ zu wählen“, so Wagner. Und aus den „Frostbeulen“ vom ersten Käfer habe er ebenfalls dazu gelernt, im zweiten Käfer sei dann eine Standheizung installiert worden.